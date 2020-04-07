Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 32 bin personel alımı kapsamında 14 bini sürekli işçi, 18 bini ise sağlık personeli olarak görevlendirileceği duyurulmuştu. Başvurularını tamamlayan adayla Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak merak ediyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 8 Nisan 2020 tarihinde Ankara’da yapılacak olan çekiliş sonrası açıklanacak.

Kura sonuçlarının noter onaylarının tamamlanması ve listelerin derlenip online sisteme yüklenmesinin ardından 9,10,11 Nisan tarihleri içerisinde erişime açılması bekleniyor.

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK BÖLÜMLER

Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.