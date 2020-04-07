Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 bin işçi İŞKUR aracılığıyla alınacak. İşçi alımında en yüksek sayıda kadro 10 bin 998 ile temizlik görevlisine verildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı için İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak merak konusu oldu. 14 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:16 -
Haberler Gündem
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 32 bin personel alımı kapsamında 14 bini sürekli işçi, 18 bini ise sağlık personeli olarak görevlendirileceği duyurulmuştu. Başvurularını tamamlayan adayla Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak merak ediyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 8 Nisan 2020 tarihinde Ankara’da yapılacak olan çekiliş sonrası açıklanacak.

Kura sonuçlarının noter onaylarının tamamlanması ve listelerin derlenip online sisteme yüklenmesinin ardından 9,10,11 Nisan tarihleri içerisinde erişime açılması bekleniyor.

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK BÖLÜMLER

Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more