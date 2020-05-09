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Sağlık Bakanlığı’ndan ‘AVM’ açıklaması: İşte uyulacak kurallar…

Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada AVM’ler ve taksi durakları için salgınla mücadele konusunda yeni uyarılar açıkladı.

12:15 -
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Sağlık Bakanlığı’ndan ‘AVM’ açıklaması: İşte uyulacak kurallar…

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “AVM'de ve AVM'deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır” denildi.

Açıklamada, “Ticari taksi duraklarında COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara COVID-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmalıdır. Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır” uyarısında bulunuldu.

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Son güncelleme: 12:22 09.05.2020
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