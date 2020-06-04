Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden taciz açıklaması!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi’nde çocuk gelişimi okuyan öğrenci Talha G.’nin birçok kız öğrenciyi sosyal medya üzerinden kendi hesabı ve açtığı sahte hesaplar aracılığıyla taciz edip tehdit ettiği iddia edildi.

TACİZİ VE TEHDİDİ İFŞA ETTİLER

Kız öğrenciler Twitter’dan ‘#sbüdetacizvar‘ etiketi ile seslerini duyurmaya çalışırken tacizi kanıtlayan onlarca ekran görüntüsü paylaşıldı.

”BAK BELGRAD’DA SANA NE YAPIYORUZ…”

Öğrencilerin açtığı etiket altında aynı okuldan diğer kız öğrencilerin de aynı kişinin kendilerine dönük hakaretleri ve tehditleri paylaşıldı.

”PSİKOLOJİMİZİ DARMA DUMAN ETTİ”

Talha G.’nin, aynı tacizleri Çukurova Üniversitesi’ndeyken de yaptığı iddia edildi. Tacizci hakkında çok sayıda dava açıldığı da belirtildi.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından SBÜ, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

* Sosyal medyadaki iddialara konu öğrenci ile alakalı şikayetler, 2019-2020 Güz Dönemi sonunda idaremize ulaşmış olup Disiplin Kurulumuz tarafından konu incelenmiş ve Bahar Dönemi başlamadan, ‘YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği MADDE (7} 1/a’ya göre’ ilgiliye bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNE GİRMESİ YASAKLANDI

* Taciz suçlamasının adli boyutu TCK Madde 105’e göre mağdurun şikayetini gerektirdiğinden, savcılığa suç duyurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimize Hukuk Muşavirliğimiz tarafından hukuki yardım sağlanmış, suç duyurusunda bulunan öğrencilerin dosyasına müdahil olmak üzere yine Hukuk Müşavirliğimiz tarafından savcılığa dilekçe verilmiştir. İlgili, disiplin cezası aldıktan sonra yerleşkelerimize girmesi yasaklanmış, güvenlik görevlilerimiz bu doğrultuda uyarılmışlardır.

KONU DİSİPLİN KURULUNA YÖNLENDİRİLDİ

* Uzaklaştırma cezası sonrası, ilgili öğrenci hakkında aynı şikayetler gelmeye devam edince, müşteki öğrencilerimiz, idaremize yeniden dilekçe vermeleri hususunda bilgilendirilmişlerdir. Öğrencilerimizin dilekçeleri, Disiplin Kurulumuza yönlendirilmiş olup konu Disiplin Kurulumuzun gündemindedir. Öğrencilerimizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir!