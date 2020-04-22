Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sağlık çalışanı acı içinde kıvrandı!

İstanbul Tuzla'da özel bir hastanede çalışan sağlık görevlisi kadın, aracıyla evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. 

10:47 -
Haberler Gündem
Sağlık çalışanı acı içinde kıvrandı!

Kaza sabah saatlerinde Aydınlı Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Tuğba K. mesai bitimi evine doğru giderken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Çarpmamın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü acı içinde kıvrandı. Vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı Sağlık çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (DHA)

 

Son güncelleme: 10:54 22.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more