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Sağlık çalışanları azalan vaka sayısını dans ederek kutladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan pandemi hastanesinde corona virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanları, hastanedeki vaka sayısının azalmasını dans ederek kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

23:43 -
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Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanları, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçirmeye devam ediyor.

DANS EDEREK KUTLADILAR

Kocaeli'de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık personelleri son günlerde corona virüsü vaka sayılarının azalmasını dans ederek kutladı.

“SAYILAR DÜŞÜŞE GEÇMİŞ OH OLSUN”

Hastane koridorunda dans eden iki sağlık görevlisinin bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye, “Sayılar düşüşe geçmiş oh olsun. Hala neşemiz yerinde” şeklinde not düşüldü. Sağlık çalışanlarının dans ettiği görüntüler izleyenleri gülümsetti. İHA

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