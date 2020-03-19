Sağlık çalışanları corona günlerinde diken üstünde

Mustafa SARIİPEK

Evren DEMİRDAŞ

Kemal ATLAN

Dünyayı etkisi altına alarak Türkiye'ye ulaşan corona virüsü en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. 7/24 çalışan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar en büyük risk grubunu oluşturuyor. Hastalar ile yakın temasta olan sağlıkçıların çoğu evlerine gitmiyor, aileleri ile online iletişim kurmak zorunda kalıyor. İşte Muğla'dan Elazığ'a sağlık çalışanlarının corona virüs deneyimleri…

“YAKINLARIMIZ DA RİSK ALTINDA”

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Özel Ahu Hastanesi'nin Başhekimi Op. Dr. Sahir Ökten, Acil Servis doktoru İsmail Şahin ve başhemşire Meral Ekinci Sözcü'ye yaptıkları açıklamalar şöyle:

“Mesleğimiz itibariyle hastalığın merkezindeyiz” diyen Ökten, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Elbette tüm personel huzursuz ancak mesleğimiz her şeyden önce geliyor. Huzursuzluğumuzun nedeni sadece kendimiz için değil, yakınlarımıza bulaştırma riskimiz de var.

*Biz de işin ciddiyetini ve tehlikesini dünyayla birlikte öğreniyoruz. Bütün dünyada diğer meslek grupları evlerine çekilip kendilerini korumaya alırken sağlık çalışanları olarak fazla mesai yapmaya başladık.

*Poliklinik hizmetlerimiz durdu. Bir anlamda sağlık hizmetleri tümüyle corona virüse endekslendi.

“HASTALAR PANİK HALDE GELİYOR”

Hastanelerde corona virüsü kapma riskinin en fazla yaşandığı yerin acil servisler olduğunu belirten acil servis hekimi Dr. İsmail Şahin, şu ifadeleri kullandı;

*Corona virüsü nedeniyle halkımızda bu konuda haklı bir tedirginlik var. Mevsimsel olarak ateşli hastalıkların sık görüldüğü bir dönemdeyiz.

*Corona virüs endişesi nedeniyle ateş şikayeti olan hastalar panik halde acil servisimize geliyor. Biz de sağlık çalışanları olarak risk altındayız.

*Halkımızın da bu konuyu ciddiye almasını, mümkünse evlerinden çıkmamalarını ve hijyene her zamankinden daha fazla dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz.

“ENDİŞELİYİZ”

Ahu Hastanesi'nin başhemşiresi Meral Ekinci de doğal olarak tedirgin olduklarını belirterek şunları söyledi:

*Dünyadaki örneklerden de biliyoruz ki bu hastalığın sağlık çalışanlarına bulaşma riski çok yüksek.

*Ailelerimiz de bizimle birlikte endişe içinde. İnsanların mümkün olduğu kadar evlerinde kalarak çevrelerine bulaştırmamalarını ve en azından bu şekilde bize yardımcı olmalarını istiyoruz.

“TOPLANMA YERLERİ OLUŞTURULMALI”

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve adını açıklamayan bir doktor ise şunları söyledi;

*Elazığ'da şuana kadar corona virüsüne yakalanmış bir hasta yok. Ama bu olmayacak anlamına gelmez çok yakın bir zamanda bu tarz vakaların görülmesi yüksek bir ihtimal.

*Salgının yayılması sonucunda biz doktorların mevcut olan yoğunluğumuzun ileri ki süreçlerde daha da artacağını düşünüyoruz.

*Elazığ'da bu tarz vakaların toplanma yeri olacaksa askeri hastanelerinin ve şehir hastanesinin açılmasıyla beraber kapatılan hastanelerin hazırlanması daha doğru olur.

*Bundan dolayı ben başta olmak üzere birçok sağlık çalışanı arkadaşımızda corona virüsü salgının kendisine geçebileceği korkusunu yaşıyor.

“DAHA ÇOK TEST YAPMALIYIZ”

“Kullandığımız maskeler ise N95 maskeler değil en azından sağlık çalışanlarına N95 maske dağıtılabilir” diyen doktor, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bugüne kadar hastanemizde test yapılmıyordu. Bakanlık 16 ile bu testi dağıtacağını belirtmiş durumda. Numuneler Ankara veya Adana'ya gidiyor.

*Testin her büyük hastanede ve üniversite hastanelerinde yapılabilmesi gerekiyor. Ülke olarak çok az test yapıyoruz arttırmamız gerekiyor.

*Hastanenin acil birimi ilerde artacak corona virüsü hastalarına karşı ayrı bir karşılama alanı oluşturması gerekiyor. Bu test sadece yurt dışı temaslı değil şüpheli tüm hastalara yapılmalı.

*Hastanede yoğun hasta yok bu iyi bir gelişme fakat bu yükü kaldıracak sağlık çalışanlarına özlük haklarıyla ilgili destek de verilmeli.

“GEREKLİ AÇIKLAMALAR HALKIN GÜVENİNİ ARTTIRACAKTIR”

Türkiye'de de hızla artan hasta sayısı karşısında Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, Eskişehir-Bilecik Diş Hekimleri Odası, Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası, Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası ile Eskişehir Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasından oluşan Eskişehir sağlık ve meslek örgütleri ortak bir deklarasyon yayınladı.

Sağlık ve meslek örgütleri adına konuşan Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Akif Aladağ, bu salgınla mücadele etmenin ve başarılı olmanın toplumun tüm kesimlerinin rol oynaması ile mümkün olabileceğini söyledi.

Salgın nedeniyle karşılaştıkları tespitleri sıralayan Aladağ, şu ifadeleri kullandı;

*Kentimizde yetkili merciler yani Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü süreci şeffaf yürümektedir. Konuya yönelik açıklama ve bilgilendirme yapılmamaktadır.

*Eskişehir halkının çok fazla açıklamaya ihtiyacı vardır. Her gün; ‘İlimizde yeni tip korona virüs vakası var mıdır?Hastanelerde karantinada kaç vaka vardır ve kaçı pozitiftir?

*Yoğun bakımlarımız hazırlıklı mıdır, yeterli sayıda yatak ve solunum cihazı var mıdır? Test sonucu pozitif vaka saptanmış mıdır? Hangi hastanede test var, yeterli test olanağı var mı, herkese yapılıyor mu?

*Hangi bulgular olursa hastaneye gitmeliyim, nereye gitmeliyim, acaba korona enfeksiyonuna benzer bulgular olursa Sağlık Müdürlüğünü arayabilir miyim, hangi numarayı arayacağım?…. Gibi yüzlerce soru biz sağlıkçılara sorulmaktadır.

*Ancak bu soruların muhatabı ilimizin sağlık yöneticileridir ve bunlar devlet sırrı değildir.

*TV ve basının karşısına geçip yapacakları açıklamalar halkın güvenini artıracak, daha tedbirli davranmaya itecek, bilim ve akıl dışı yöntemlerle korunmaya çalışmayacaklardır. Bu hastalıkla mücadelede çok önemlidir.

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