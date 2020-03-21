Sağlık çalışanlarına 3’üncü günde de tam destek!

Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de yaptığı konuşmada saat 21.00’de alkışlarla destek istemiş ve ilk iki gün vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti.

Vatandaşlar üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı.

Trafikteki vatandaşlar kornalara basarak destek verirken, polis ekipleri de 1 dakika boyunca ekip araçlarının sirenlerini çaldı.

ESENLER’DE BAYRAKLI SİRENLİ DESTEK

Esenler Turgut Reis Mahallesi’de oturan bazı mahalle sakinleri evlerinin bulunduğu sokağı ve pencerelerini Türk bayrakları ile donattı.

Akşam saatlerinde ellerindeki Türk bayrakları ile pencerelere çıkan vatandaşlar corona virüsüne karşı hastaneler ve polikliniklerde özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışladı.

Esenler Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de konvoy halinde sirenlerini çalarak sokaktan geçerek vatandaşlara katıldı. Sağlık çalışanlarını sirenleriyle alkışladı. İHA-DHA