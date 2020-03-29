Sağlık çalışanlarına dehşeti yaşatmışlardı! Tutuklandılar

İstanbul Pendik’te gece 00.30 sıralarında corona virüsü (Covid-19) şüphesi bulunan hastayı alan ambulansın önünü kesen, 112 çalışanlarına, “Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza” diye sorular soran ve ardından ambulansın camını kıran 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilen A.G. ve A.C.T. “kamu malına zarar verme” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

“AMBULANS ŞOFÖRÜNDEN ŞİKAYETÇİYİM” DEDİ

A.C.T. hakimlikteki sorgusunda, şu ifadeleri kullandı;

*A.G.’nin ikamet ettiği binanın önünde ambulans gördük. Ambulansın yanına yaklaştım. A.G. ambulans şoförüne niçin geldiklerini, bir şey olup olmadığını sordu.

*Çünkü A.G.’nin annesi astım hastasıdır. Ambulans şoförü bize dönerek ‘çok mu önemli’ dedi. Bunun üzerine A.G. arabadan indi, şoförün camına yaklaşıp, ‘sen bana nasıl böyle bir kelime kullanırsın’ dedi. Ben de olayı sakinleştirmek için araçtan indim.

*Bunun üzerine şoför telaş yaptı. Aracın camlarını, kapılarını kilitleyip, 3-5 metre ileriye gitti. Sonra geri gelerek bizim araca kasıtlı bir şekilde çarptı.

*Ben aracı kaldırıma park ederek araçtan indim. Aracı kiralamıştım. Araca çarpınca ambulansı durdurmaya çalıştım. Durmayınca o anki sinirle yerdeki taşı ambulansa fırlattım.

*Zaten ambulans A.G.’nin amcası için olay yerine gelmişti. Ambulans şoföründen şikayetçiyim.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

A.G. ise ailesinden birine bir şey oldğunu düşünerek ambulans şoförüne camı açmasını söylediğini öne sürdü. Pişman olduğunu belirten A.G. sorgusunda, ambulans şoförünün kendi araçlarına çarptığını arkadaşı A.C.T.’nin de bunun üzerine yerden aldığı taşı ambulansa fırlattığını söyledi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirten hakimlik, A.G. ile A.C.T’nin “kamu malına zarar verme” suçundan tutuklanmalarına karar verdi.