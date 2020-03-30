Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman? Ek ödeme ne kadar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği sağlık çalışanlarına ek ödeme resmi gazetede yayınlandı. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın yapılanacak olan ödemenin detayları açıklandı.

EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık personellerine ek ödemeler yapılmasına ilişkin yönetmelik 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR EK ÖDEME VERİLECEK

Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları şekilde;

Doktor olan bir sağlık çalışanı 6 bin lira,

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olan bir kişi 1625 lira,

Ön lisans mezunu olan sağlık çalışanı, 1260 lira,

Lise mezunu olan sağlık çalışanı 505 lira

almaya hak kazanacak.

EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında imzalanan ortak işletme protokolü gereği işletilen hastanelere görevlendirilen personele fiilen çalıştığı sürece kadrosunun bulunduğu yerden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısı eğitim görevlilerinde %20, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde %45, tabip ve diş tabiplerinde % 90, diğer personelde ise %50 oranında arttırılır.