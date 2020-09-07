Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmasının ardından sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin de pandemi nedeniyle uzatıldığını duyurdu.

EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan ek ödeme yönetmeliğine göre; 1 Ağustos 2020'den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık personeline ek ödeme yapılacak.

“VERİLEN MÜCADELENİN KARŞILIĞI BU DEĞİL, BİLİYORUM”

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum.”