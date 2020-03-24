Sağlık çalışanlarına ücretsiz otel jesti

Dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran corona virüs salgınına karşı kahramanca mücadele veren sağlık personeline destek yağıyor. İstanbul’un Fatih ilçesindeki NAN Otel, kapılarını sağlık görevlilerine ücretsiz olarak açtı. Otelde kalan doktor, hemşire, teknisyen, ebe vb. sağlık personeli otelde ücret ödemeden konaklıyor.

ONLARIN YANINDAYIZ, ALKIŞLIYORUZ

NAN Otel Genel Müdürü Abdullah Yücesoy, “Sağlık çalışanlarının yanındayız, onları alkışlıyoruz” diyerek, şunları söyledi: Bu süreçte elimizi taşın altına koyup ülkemize nasıl bir fayda sağlayabiliriz diye düşündük. Otelimizin bir bölümünü, gecesini gündüzünü feda eden sağlık çalışanları arkadaşlarımıza tahsis etmeye karar verdik. Kalacak yer problemi yaşayan sağlık personeli arkadaşlarımızı otelimize bekliyoruz.