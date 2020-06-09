Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sağlık çalışanlarına yönelik skandal sözler! Gözaltına alındılar

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan A.T. ile eşi S.T., kadın doktor T.T.'ye, "Doktor olmuşsunuz adam olamamışsınız", "Sizi boşuna dövmüyorlar" dedi.  T.T.'nin şikayetçi olması üzerine çift, gözaltına alındı. 

18:55 -
Haberler Gündem
Sağlık çalışanlarına yönelik skandal sözler! Gözaltına alındılar

Mersin’de Çamlıyayla Devlet Hastanesi’ne gelen ve A.T. ile eşi S.T., iddiaya göre aile hekimi doktor T.T.’ye reçetesiz iğne yaptırmak istedi.

T.T. reçetesiz iğne yapamayacağını söyleyince A.T. ve eşi S.T., “Doktor olmuşsunuz adam olamamışsınız”, “Sizi boşuna dövmüyorlar” gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine T.T.  İlçe Emniyet Amirliği’ne giderek şikayette bulunup, çiftten şikayetçi oldu. Polis ekiplerince soruşturma açılan A.T. ve S.T., gözaltına alınıp, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

SERBEST KALDILAR

Burada İfadeleri alınan A.T. ile eşi S.T., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. DHA

İLGİLİ HABERSağlık çalışanlarının görevlerinden ayrılmasına izinSağlık çalışanlarının görevlerinden ayrılmasına izin
Son güncelleme: 18:56 09.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more