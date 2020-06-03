Sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanlığı’na tepki

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi ile Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Sağlık-Sen Edirne Şubesi, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki Tıp Fakültesi Hastanesi'nin önünde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi Başkanı Alim Kanpolat ile Sağlık-Sen Edirne Şubesi Başkanı Erhan Turhan'ın ayrı ayrı açıklamalarda bulunurken; sendikaların üyeleri de hazırladıkları dövizlerle açıklamalara destek verdi.

“DUYMAMAZLIKTAN GELİNİYOR”

Eş zamanlı gerçekleştirilen açıklamada Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi Başkanı Alim Kanpolat, Sağlık Bakanlığı ve bakanlık yetkililerinin, sağlık çalışanlarının çığlıklarını duymamazlıktan geldiğini belirtti.

Sağlık-Sen Edirne Şubesi Başkanı Erhan Turhan ise Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına ek ödemelerin yüzde 100 tavandan yapılacağına dair açıklamanın halk tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyerek, corona virüsü salgınından önceki dönem ile sonraki dönem arasında yalnızca 150 TL ücret farkı olduğunu ifade etti.

“BİZE SAHİP ÇIKIN”

Kanpolat, konuşmasında hekim dışı sağlık personellerinin yaklaşık 10 yıldır döner sermayesinin sıfırlandığını söyledi. Kanpılat şu ifadeleri kullandı;

*İstek ve taleplerimize Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Sağlık Bakanı tarafından, ‘Size vatandaşlarımızın duası yeter' denilerek çığlıklarımız duymamazlıktan gelinmektedir.

*Corona virüsü sürecinde de canımızla mücadele ederken, 3 gün boyunca bizleri alkışlarla yaşatmayı uygun buldunuz. Biz artık alkışlarla yaşamak istemiyoruz.

*Mağdur edildiğimizi söylüyoruz, sadece hakkımız olanı alıp insanca yaşamak istiyoruz. Dikkate alan, bize sahip çıkan Bakanlığımız ne yazık ki yok.

“3600 GÖSTERGE SÖZÜ TUTULMAYALI YILLAR OLDU”

Sağlık çalışanlarının omuzlarındaki yükün her geçen gün ağırlaşmakta olduğunu belirten Kanpolat, sözlerini şöyle sürdürdü;

*En çok yıpranan meslek grubu olmamıza rağmen geçmişe dönük yıpranma alamadık. Çıkartılan yıpranmadan da bir şey anlamadık. 3600 ek gösterge sözü verileli ve tutulmayalı yıllar oldu.

*Maaşlarımız parça parça ve belirsizlik içinde ödeniyor. Hasta bakıcı, hizmetli arkadaşlarımızın hakları görmezden gelinemez. Hepsi emekliliğe yansıtılmıyor. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri olarak ayrıştırılıyoruz.

*Kendi içimizde bile bizleri sürekli bölerek iş barışı ve huzurunu bozuyorsunuz. En temel isteğimiz maaşlarımızın insani boyuta gelebilmesi için seyyanen bin 600 TL zam yapılması ve tek kalemde ödenmesi, tüm halinin emekliliğe yansıtılması olup bu haksızlığın giderilmesini bekliyoruz.

“SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI YANLIŞ ALGILANDI”

Kanpolat'ın açıklamalarının ardından bir açıklama da Sağlık-Sen Edirne Şubesi Başkanı Erhan Turhan yaptı. Turhan, konuşmasında sağlık çalışanlarının artık alkış istemediğini söyledi.

“Kangren haline gelmiş sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz” diyen Turhan sözlerini şöyle sürdürdü;

*Sağlık Bakanlığı'mızca yapılan ek ödemelerin yüzde 100 tavandan yapılacağı açıklaması olmuştur. Bu açıklama, halkımız tarafından maaşlarımızın ikiye katlandığı olarak algılanmıştır.

*Aslında böyle bir şey yoktur. Şu anda bahçesinde açıklama yaptığımız Trakya Üniversitesi Hastanesi'ndeki bir hemşire arkadaşın önceki dönemle bu dönem arasındaki ele geçen ücret farkı sadece 150 TL'dir.

*Belirtilen ücret, fazla mesai ücretlerinin kaldırılması ile yok oldu. Hatta meslektaşlarımız bunun kat ve kat fazlası zarar gördüler.

“PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ KALDIRILMALI”

Turhan, sağlık çalışanlarının unvan ve istihdam şekline bakılmaksızın bin TL temel ücrete zam istediğini belirtirken; “Ek ödeme sabiti maaşla birleştirilmeli, bu sayede kafa karışıklığına son verilmeli ve emeklilikte elimizden alınan sabit miktarı bize geri kazandırılmalıdır. Performansa dayalı ek ödeme sistemi kaldırılmalıdır ya da hekim havuzuyla hekim dışı personel havuzları ayrılarak öngörülebilir hale getirilmelidir” dedi.

Açıklama sırasında sağlık çalışanları ‘Alkışla dönmüyor döner sermaye' sloganları atarken; ‘Seyyanen zam hakkımız', ‘Dönmeyen adaletsiz döner sermaye istemiyoruz', ‘Tek kalem maaş hakkımız', ‘3600 ek gösterge nerede!' yazılı pankartlar taşıdılar. Sloganların ardından açıklama sona erdi.