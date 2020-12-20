Sağlık çalışanlarını adım adım izleyip darp ettiler

Olay Bahçelievler’e bağlı Merkez Mahallesi’nde yaşandı. M.D. ve I.K. isimli sağlık çalışanlarının darp edilmesi üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, görevden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan M.D. ve I.K.’nın kendilerini takip eden iki şahıs tarafından darp edildiği kamera görüntülerini inceledi.

Görüntüler neticesinde kimlikleri tespit edilen H.A. ve D.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ve dün “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edilen yaşı küçük olan H.A. ve D.E., adli makamlarca serbest bırakıldı. (İHA)