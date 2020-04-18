Sağlık işçilerinin fazla mesaisi kesildi!

Hükümet, corona salgını mücadelesi nedeni ile sağlıkçıların özlük haklarında iyileştirmeler yaparken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi fazla mesai ödeneklerini kesti.

DEÜ Hastanesi yönetimi, acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan özel eğitimli sağlık işçilerinin fazla mesai ücretini vermeme kararı aldı.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Adem Sarıçoban, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada üniversite hastanesi yönetimine tepki gösterdi.

Sarıçoban, “Tüm Dünyada ve ülkemizde de sağlık çalışanları salgın ile savaşırken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, sağlık emekçilerinin kazanılmış haklarını gasp ediyor” dedi.

“SAĞLIK İŞÇİLERİ MORAL ÇÖKÜNTÜSÜ İÇİNDE”

Hasta bakıcıların ağır koşullarda çok zorlu görevleri üstlendiğini vurgulayan Sarıçoban, DEÜ Hastanesi Başhekimliği ile 11 Mayıs 2019'da protokol imzaladıklarını belirtti.

Sarıçoban, protokolün üçüncü maddesinde “Yoğun Bakım ve Acil Serviste bulunan bu personeller kanunun uygun gördüğü en üst saate kadar mesai ücreti verilecektir” ifadesinin yer aldığını ifade etti.

Sarıçoban, hastane yönetiminin protokole uymadığını belirterek, “Zaten 2 bin 200 lira tutarında düşük maaş ile çalışan sağlık işçilerinin fazla mesai ücretinin kesilmesi fedakar emekçilerimizde moral çöküntüsü oluşturmaktadır” dedi.

“BAŞHEKİMLİK SAĞLIKÇILARI TEHDİT EDİYOR”

Sarıçoban, haklarını arayarak fazla mesaiye kalmak istemeyen sağlık işçilerinin hastane yönetimi tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Sarıçoban, “Hastane yönetimi, sağlık işçilerini zorla fazla mesaide çalıştırıyor. İtiraz eden hasta bakıcılar hakkında tutanak tutuluyor, ‘Pandemi nedeni ile bize öel yetki verildi, bunu kullanmak zorunda bırakmayın, yoksa sizi savcılığa sevk ederiz' deniliyor” iddiasında bulundu.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATILACAK

Sendikanın yazılı açıklamasında ise şöyle denildi:

* Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, imzalanan protokolün işçilerin ücretlerini belirleyen maddesine son bir aydır riayet etmemiş, üye işçilere bu ücretlerin ödenmemesi ısrarına devam etmiştir.

* Bahsi geçen 3. madde ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ile defalarca kez görüşmemize rağmen işçilerimizin ücretleri geçen ay itibari ile kesilmiş ve işçilerimizin mağduriyetleri söz konusu olmuştur.

* Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nin protokolden tek taraflı vazgeçme hakkı yoktur.

* Sendikamız yöneticilerini tehdit ederek kazanılmış haklarımızdan vazgeçeceğimizin düşünülmesi, hem üyelerimiz, hem de sendikamız adına asla taviz veremeyeceğimiz bir durumdur.

* Bu tür davranışlar çalışan motivasyonu açısından olumsuz bir durum teşkil etmektedir.

* Hastane yönetimi tarafından alınan bu karara karşı hukuk mücadelesi vereceğiz.

* Tüm üyelerimizin emek mücadelesindeki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağız.