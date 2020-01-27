Sağlık müdürlüğünden fahiş bedelli ihale!

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama hizmetleri alımı için 12 Aralık 2018 tarihinde ihaleye çıktı. EKAP’da (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yayınlanan ihalede, ihalenin yaklaşık maliyeti 12 milyon 796 bin TL olarak belirtildi.

İKİNCİ BİR İHALE YAPILMADI

18 Aralık 2018’de yapılan ihalede en yüksek teklif 25 milyon 275 bin TL, en düşük teklif ise 18 Milyon 63 bin TL verildi.

Verilen teklifler doğrultusunda müdürlük, maliyetin çok üstünde olmasına rağmen ihaleyi iptal edip yeni bir ihale yapmak yerine 18 milyon 63 bin TL teklif veren firmayla sözleşme imzaladı.

İhalede tahmini bedelinin 6 milyon fazlasına sözleşme imzalanmasının ortaya çıkması tepkilere sebep oldu.