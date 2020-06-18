Sağlık müdüründen dikkat çeken İstanbul açıklaması!

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, virüs bulaşında azalma olmadığını, tedbirlere uyulmaması halinde ikinci dalganın gelme riskinin yüksek olduğunu söyledi. Ergüney, şu ifadeleri kullandı;

“İKİNCİ DALGANIN GELMESİ MUHTEMEL”

*Tedbirlere uyulmazsa ikinci dalganın gelme riski yüksek. Şu anda ülkemizde böyle bir risk yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bu şekilde giderse önümüzdeki haftalarda ya da daha ileride ikinci dalganın gelmesi muhtemel.

*Zaten bunu hem bakanımız hem de bilim kurulu üyelerimiz açıklamakta. Halkımızın bunu önemsemesi lazım. Hakikaten virüsün bulaşıcılığında şu anda herhangi bir azalma yok.

*Aynı bulaşıcılık devam ediyor. Sadece Sağlık Bakanlığı’mızın almış olduğu güçlü tedbirler ve kamu kurumlarının aldığı tedbirler ile halkımızın da kurallara düzgün bir şekilde uymasıyla bir başarı elde edildi.

İSTANBUL SINIRINA DİKKAT ÇEKTİ

*Bütün illerde olduğu gibi Kocaeli’nde de özellikle İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var. Bu artışlar kontrol edilebilir düzeyde olmasına rağmen tabii ki olmaması gereken şeyler. Çünkü çok iyi seviyelere gelmiştik.

*Tekrardan bu durumlar, özellikle biz sağlıkçıları hem çok yoruyor hem de çok üzüyor. İnşallah netice alacağımıza inanıyorum. Özellikle maske kullanımı çok önemli, sosyal mesafe çok önemli, bu kavramlara uyulduğu zaman herhangi bir yasaklamaya gerek kalmadan bu virüsü inşallah yenmiş olacağız. DHA

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