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Sağlık personelini taşıyan araç kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 12 yaralı

Hatay'da Kırıkhan - Reyhanlı kara yolunda Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracı, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 12 sağlık personeli de yaralandı.

Güncellenme: 19:47, 28/12/2020
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Sağlık personelini taşıyan araç kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 12 yaralı

Suriye Afrin’den gelen sağlık çalışanlarını taşıyan Sağlık Bakanlığı’na ait personel aracı, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 12 sağlık çalışanı yaralandı.

Kazayı gören yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

HATAY VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Kırıkhan -Reyhanlı yolu üzerinde meydana gelen, üzücü trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanımıza Allah’tan rahmet, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum.

* Yaralanan vefakar sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum. DHA

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