Sağlık sorunları yaşayan ‘Bizimkiler’ dizisinin Cemil’ine, Tunç Soyer’den yardım eli

İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Uğurtan Sayıner için dostlarının yaptığı çağrı yanıt buldu. Sayıner, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla ambulansla evinden alınarak Eşrefpaşa Hastanesi'ne getirildi.

“DURUMU KÖTÜLEŞİNCE SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTIK”

Usta oyuncunun arkadaşı Şehmuz Yığın, Nisan ayından beri sanatçının yemek yeme sorunu yaşadığını belirterek şunları söyledi;

*Daha önceki yıllarda kendisinin sinir ucu hasarı nedeniyle yemek yeme sorunları olmuştu. Son dört yıldır iyiydi. Durumu kötüleşince sanatçı dostları olarak sosyal medyadan yaptığımız çağrıyı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi Neptün Soyer görmüş.

*Bugün ambulansla hastamızı Eşrefpaşa Hastanesi'ne getirdiler. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da ilgilendi. Usta sanatçımız burada iyi bir şekilde bakılıyor. İnşallah iyileşip toparlanacak.

“ŞU ANDA BİLİNCİ AÇIK”

Sayıner'le ilgilenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Ayşegül Özer Çelik, “Uğurtan Bey'in genel durum bozukluğu var. Hem ileri yaşla birlikte beslenmesi bozulunca sıvı elektrolit dengesizlikleri genel durumunu kötüleştirmiş. Şu anda bilinci açık, uyanık, bize gayet güzel cevap veriyor. Bir miktar destek tedaviye ihtiyacı olacak. Bu destek tedavisiyle daha iyi beslenerek toparlanacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.