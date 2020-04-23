Sağlıkçı anne ve babanın çocuklarına kavuşma anı herkesi ağlattı

Hatay İskenderun Devlet Hastanesi’nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Dr. Vecih Keklik ve aynı hastanede hemşire olarak olarak görev yapan anne Ayşe Keklik, corona virüsü salgınından dolayı tedbir amaçlı çocukları 3 yaşındaki Elif ve 5 yaşındaki Ali’yi 1 ay önce dedelerinin yanına bıraktı.

1 aydır çocuklarına hasret olan sağlık çalışanı anne ve baba, 23 Nisan’da çocuklarına sürpriz yapmak için Kadirli ilçesine geldi. Oturdukları apartmanın girişinde anne ve babasını karşılarında gören küçük çocuklar, gözyaşları içerisinde koşarak anne ve babalarına sarıldı.

ANNELERİNİN SAÇLARINI OKŞADILAR

İki miniğin, uzun süre annelerinin kucağında saçlarını okşaması ise duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu. Apartman sakinleri ise balkondan bu kavuşma anına alkışlayarak destek oldu.

”HER GÜN AĞLADIM”

Çocuklarına en güzel 23 Nisan hediyesi olarak böyle bir sürpriz yaptıklarını belirten anne Ayşe Keklik, ”Çok özledim. Her gün ağladım. Ama sağ olsunlar izin verdiler. Çocuklarımızı gördük” dedi.



Doktor olan baba Vecih Keklik ise ”Mutluyuz yavrularımıza kavuştuk. Burnumuzda tütüyorlardı zaten. Çok özlemiştik” dedi. (İHA)

