“Sağlıkçılar çok çalışıyor, hak ettiği ücreti alamıyor!”

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ortaya koyduğu sağlık personeli listesinin, eksikleriyle birlikte yol gösterici olmayı sürdürdüğünü kaydeden Dr. Şevkin, DSÖ'nün, “Ebe, Hekim, Hemşire, Diş hekimi, Sağlık memuru, Eczacı, Biyolog, Diyetisyen, Veteriner, Ziraat mühendisi, Tıp fizikçileri, Sağlık mühendisleri, Çevre sağlığı teknisyenleri, Çocuk gelişimi uzmanları, Sosyal hizmet görevlileri, Sağlık eğitimcileri, Fizyoterapistler, Değişik dallarda çalışan teknisyenler, Hastabakıcılar, Hizmetliler, İdari işler görevlileri ve şoförleri” sağlık meslekleri olarak sıraladığını vurguladı.

ÖNDE GELEN 5 TEHLİKE!

Sağlık personelinin karşı karşıya kaldığı mesleksel tehlikeler içinde, “en çok görülen, en çok sakat bırakan ve en çok öldüren” özelliklerine göre, önde gelen 5 tanesinin; radyasyon, enfeksiyonlar, anestetik ve kimyasal maddeler, kaba kuvvet uygulanması, aşırı ve düzensiz çalışma olduğuna işaret eden Dr. Şevkin, meclisin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

UZUN ÇALIŞMA SÜRELERİ…

Bu tehlikeler dışında, sağlık personeli için, meslek uygulamalarından kaynaklanan “bedensel, ruhsal ve sosyal” birçok tehlike tanımlanabildiğini belirten Dr. Şevkin, “Bu mesleksel tehlikelerin tümü önlenebilir. Hiç biri kaçınılmaz değildir; uygun önlemlerle sıfıra yaklaştırılabilir. Bütün bu risklerin çoğalmasına ve etkisinin ağırlaşmasına yol açan en önemli etmen çalışma süreleridir. Sağlık personelleri uzun çalışma sürelerine karşın hak ettikleri ücreti alamamaktadır” dedi.

ARAŞTIRILSIN, ÇÖZÜM BULUNSUN!

CHP'li Dr. Şevkin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan sağlık personelinin mesleksel tehlikelerin ve özlük haklarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istedi.