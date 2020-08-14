Sağlıkçılara ücretsiz hizmet vermişti, doğalgazını kestiler

Corona virüsü pandemisi süresince sağlık personellerine ücretsiz hizmet veren İzmit Öğretmenevi'nin doğalgazı, bu dönemdeki borçları nedeniyle Kocaeli'nin doğalgaz sağlayıcısı İZGAZ, ekipleri tarafından kesildi.

Sağlık personellerinin ihtiyacı için harcanan doğalgazın ücretinin neden ödenmediği veya ödemenin neden aksatıldığı ise bilinmiyor. Borcun yaklaşık 11 bin lira olduğu öğrenildi.

“EGE'DE YAPAMADIĞI OPERASYONU…”

İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Soylu, şunları kaydetti:

* Biz mart, nisan ve mayısta kapalıydık. Sadece sağlık çalışanlarına hizmet verdik. Haziran ayından itibaren de borçlarımızı ödemeye başladık.

* Sabah saatlerinde geldiler, hiçbir uyarıda bulunmadan doğalgazımızı kestiler. İZGAZ Fransız şirketi. Ege'de yapamadığı operasyonu Covid süresince sağlıkçılara hizmet için kullandığımız doğal gaz ödenmesinden dolayı Gaz kesme operasyonu başladı.