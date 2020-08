Sağlıkçılardan döner sermaye protestosu: Bu hak gasbına ‘dur’ diyecek bir idarecimiz yok mu?

Bursa'da sağlık çalışanları, döner sermaye (ek ödeme) ücretlerinde her ay yaşanan ücret kaybını protesto etmek için Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde toplandı.

Hastane önünde basın açıklaması yapan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, pandemi sürecinde en fazla sağlık çalışanlarının mücadele ettiğini belirterek buna karşı aldıkları ücretin trajikomik rakamlar olduğunu söyledi. Yünkül şöyle konuştu:

* Sağlık çalışanları olarak sorunlarımızı her platformda dile getiriyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Emeğimizin karşılığını, alın terimizin karşılığı istiyoruz. Buna hakkımız olduğunu biliyoruz. Zira ülkemizin diğer ülkelere göre pandemi sürecinde gösterdiği başarının mimarı sağlık çalışanlarıdır.

* 2002 yılından beri uygulanan sağlıkta dönüşüm programının başarıya ulaşması sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerini yapması sebebiyledir. Hasta memnuniyetinden bahsediyorsak, bu sağlık çalışanlarımızın gayreti ile olmuştur. Bu başarılar elde edilirken ne yazık ki sağlık çalışanlarımız emeklerinin karşılığını alamamışlardır. Buna rağmen bu başarılar elde edilmiştir. Ancak artık bu beden bu yükü, bu cep bu yokluğu kaldıramıyor.

“BU SİSTEMİN ARTIK YÜRÜMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Döner sermaye sisteminin yerine maaşlarda artış istediklerini belirten Yünkül şu ifadeleri kullandı:

* Yıllardır sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan ek ödeme sorunun adil bir çözüme kavuşması en temel çağrılarımızdan biri oldu. Bu sistemin artık yürümesinin, sağlık çalışanlarını tatmin etmesinin mümkün olmadığını söyledik söylemeye de devam edeceğiz.

* Bu sistemin artık tamamen sonlandırılması, artık sağlık çalışanlarının onuruna yaraşır şekilde, biten giden döner sermayenin yerine aylık maaşlarımızın yükseltilerek yeni bir sayfanın açılması Sağlık-Sen olarak ‘olmazsa olmaz talebimizdir’ dedik, demeye de devam edeceğiz. Bunu her yaptığımız toplantıda, her yaptığımız programda, her yaptığımız eylemde dile getirmeye devam edeceğiz.

“EY YÖNETİCİLER SİZİN ADALETTEN ANLADIĞINIZ BU MU”

“Meydanlara her çıktığımızda sağlık çalışanları için adım atılmasını beklediğimiz adımların bir lütuf olmadığını, tam tersi bunun bir hak teslimi olacağını ifade ettik” diyen Yünkül sözlerini şöyle sürdürdü:

* Yıllardır süregelen bir mağduriyet yaşıyoruz. Almamız gereken karşılık, ödenmesi gereken ek ödeme; ister yönetmelik kaynaklı deyin, ister başka bir gerekçe söyleyin ama ödenmiyor. Sağlık çalışanları olarak her platformda bu haksızlığı bağırıyoruz. Diyoruz ki; ey sağlığı yönetenler, ey bakanlığımızın yöneticileri, bu hak kaybını engellemek için ne yapıyorsunuz?

* Döner sermaye denilen bu çürümüş sistem ile emeğimizi daha ne kadar sömüreceksiniz? Sizin adaletten anladığınız bu mu? Her ay 75 kuruş ek ödeme ödenmesine sebep olan bu köhne sisteme dur diyecek bir kişi yok mu? Bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu hak gaspına dur diyecek bir idarecimiz yok mu?

“ALKIŞ SESLERİ BİZİM FERYADIMIZI BASTIRMAZ”

Yünkül, “Artık feryat ediyoruz. Üç günlük alkış sesleri bizim feryadımızı bastıramaz. Üç günlük alkış ile evdeki çocuğumuzun karnını doyuramazsınız. Üç günlük alkış sesleri ile alın terimizin karşılığını veremezsiniz. Artık sağlık çalışanlarının insani ve mesleki onuruna yaraşır şekilde, biten giden döner sermayenin yerine aylık maaşlarımızın yükseltilerek yeni bir sayfanın açılması olmazsa olmaz talebimizdir” dedi.

“ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINA EL KONULDU”

Pandeminin başlaması ile tavandan ödenen ek ödemelerin 3 ay sonra eski haline döndüğünü hatırlatan Yünkül şöyle konuştu:

* Çocuklarımızın, ailemizin rızkına, alın terimizin karşılığına yine el konulmaya başlandı. Pandemi döneminde tavan ek ödeme uygulaması ile hakkımız yani almamız gereken ödendi. Bu rakam mesleklere göre farklılık gösterdi. Ancak bir meslek gurubundan örnek verip diğer örnekleri basın açıklamamız sonrasında ek ödeme bordrolarından tek tek göstereceğim.

* Bakınız tavan ek ödeme uygulaması nedeniyle 3 ay 1100 tl alan bir hemşire arkadaşımız geçen ay ve bu ay 0 ila 75 kuruş arasında ek ödeme aldı. Genel idari hizmetlerdeki arkadaşlarımız, sağlık hizmetlerinde görevli hemşiremiz, ebemiz, laborantlarımız, anestezi teknisyenlerimiz ve diğer arkadaşlarımız döner sermayeden hiç pay alamıyor, hekim arkadaşlarımız ise her ay binlerce liralık hak kaybına uğruyor.

* Bir kez de Dörtçelik Çocuk Hastanesi önünden soruyoruz; Ey Sağlık Bakanlığı, sizin adaletiniz bu mu? Bu hak gaspına bu hukuksuzluğa dur diyecek vicdan ehli bir yöneticimiz yok mu?