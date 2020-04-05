Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Halay çekerek hastalara moral vermeye çalıştılar!

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık personeli, corona virüsü nedeniyle karantinaya alınan hastalara halay çekerek moral verdi. Cep telefonu kamerasına kaydedilen halay görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

00:14 -
Haberler Gündem

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire ve sağlık çalışanları, corona virüsü testleri pozitif çıkan ve karantinaya alınan hastaların tedavisini yaparken çalınan müzikler eşliğinde halay çekerek bu kişilere moral verdi.

Cep telefonu kamerasına kaydedilen o anlarda ise koruyucu kıyafetler ve maske ile halay çekerek odalara giren sağlık çalışanlarının hastaların ateşlerini ölçerek kontrollerini yaptığı görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından büyük beğeni topladı. DHA

İLGİLİ HABERCanlı yayında, coronadan ölen Çinliler için skandal yorum!Canlı yayında, coronadan ölen Çinliler için skandal yorum!
Adıyaman canlı cep telefonu Çin Corona Fransa hemşire Sağlık
Son güncelleme: 00:26 05.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more