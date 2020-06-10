Sağlıkçılardan Vali Bektaş’a: Gittiğiniz yerde dinlenin

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, nisan ayında düzenlediği basın toplantısında il genelinde 567 pozitif vakanın 137’sinin sağlık çalışanı olduğunu söylemiş ve “Bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olaydır. Normalde sağlık çalışanlarımızın bize getirdiği yük olmasaydı, belki de bu gün geri dönüşü konuşuyor olacaktık” ifadelerini kullanmıştı. Açıklamanın hemen ardından gelen tepkiler üzerine Vali Bektaş, yanlış anlaşıldığını ifade ederek, özür dilemişti.

”GİDİŞİNİZE ÜZÜLMEDİM”

Türk Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara, sosyal medya hesabından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın merkeze alınması üzerine, “Yük gördüğünüz bir sağlık çalışanı olarak gidişinize üzülmedim. Siz bizim kalbimizi kırıp gidiyorsunuz. Yine de size ve ailenize sağlık dolu mutlu bir hayat dilerim sayın valim” diye yorum yaptı.

”GİTTİĞİNİZ YERDE DİNLENİN”

Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Arife Mızrak Ayaz’da sosyal medya hesabından “Sayın valim, yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Biz sağlıkçılar size yük olarak çok yormuştuk. Gittiğiniz yerde dinlenirsiniz inşallah” ifadelerini kullandı.

”VALİ KUŞ GİBİ HAFİFLEDİ”

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da Vali Bektaş’ın görevden alınmasını konusunda, “Sağlıkçılar bize yük oldu diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş merkeze alındı. Vali kuş gibi hafifledi. Hayırlı olsun” dedi.