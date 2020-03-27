Sağlıkçıya kumanya yerine kalorisi hesaplanmış yemek verilmeli

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, korona virüs ile mücadelede kapsamında en riskli grupta yer alan sağlık çalışanlarına kumanya yerine özel mönü verilmesini istedi ve ”Sağlık personelinin bu dönemde beslenmesi büyük önem taşıyor. Kumanya yerine özelikle bugünlere özgü özel menüler, kalori hesabı da yapılarak hazırlanmalı ve personele sunulmalıdır” dedi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir mektupla ileten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, çalışanların ‘Malzeme eksiğimiz var' dediği için soruşturma geçirdiğini savunarak, “Onlar hakkında soruşturma açmak yerine, bir an önce eksikliğin tamamlanması gerekir” dedi. Bacaksız, salgınla mücadele için diğer talepleri de şöyle sıraladı:

VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANMALI

ÖZEL MÖNÜ: Sağlık personelinin bu dönemde beslenmesi büyük önem arz etmektedir. Kumanya yerine özelikle bugünlere özgü özel mönüler, kalori hesabı yapılarak hazırlanmalı ve personele sunulmalıdır

ADAM KAYIRMA: Personelden özel durumu gereği izin kullanması gerekenlere izin verilmelidir. Ancak geçici görev veya mesailerde bazı çalışanlar kayırılmakta, farklı muameleye tabi tutulmaktadır. Bu tür uygulamalar içinde bulunan idareciler hakkında işlem yapılmalıdır.

BİLGİLENDİRME: Salgın konusunda yapılan açıklamalarda sadece yeni tespit edilen vaka ve ölüm sayısı bildirilmektedir. Vakaların hangi şehirler ve hastanelerde bulunduğu, test yapılanların dışında kaç kişinin karantina altında, kaç kişinin şüpheli olarak izlendiği, bu kişilerin yaş cinsiyet ve temas kaynakları da açıklanmalıdır.