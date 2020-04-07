Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

Meclis’te ‘İnfaz Yasası’ görüşmeleri devam ediyor. HDP grubu infaz yasa teklifinin kısmi af gibi değerlendirmesi gerektiğini, tekliifn görüşülmesinin Anayasaya aykırı olduğunu belirtip usul tartışması istedi.

Meclis Başkanvekili Levent Gök usül tartışmasını açtı fakat tartışma sonucu teklif görüşmelerine geçildi.

Bunun üzerine HDP grubu anayasaya aykırı olduğunu ısrarla belirttikleri halde söz konusu teklifin görüşülmeye başlamasını ayağa kalkıp ellerindeki dövizleri havaya kaldırarak ve basına dönerek protesto etti.

Dövizlerde, ‘İnfazda eşitlik, herkes için adalet’, ‘Eşit infaz yaşatır’, ‘Ayrımcı infaz yasasına hayır’ gibi ifadeler yer aldı.

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TEKLİFİ” REDDEDİLDİ

Sağlıkçıların ön saflarda çalıştığı bu dönemlerde çok tartışılan Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi ise AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

O anların görüntüsünü paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Alkış korumaz, yasa korur” dedi.