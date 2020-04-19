Sağlıkta şiddet yasasında veterinerler unutuldu

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, veterinerlerin de sağlık hizmeti verdiğini ve hayvansal gıdaların üretim aşamasından itibaren de görev yaptıklarını belirterek “Hiçbir koruma güvencesi olmayan veteriner hekimler de, sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmeli” dedi.

Yılmaz TBMM’de yaptığı açıklamada “Veterinerlerimiz de sağlık hizmeti vermekte ve hayvansal gıdaların üretim aşamasından itibaren de görev yapmaktadırlar. Hiçbir koruma güvencesi olmayan veteriner hekimler de, sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmelidir. Veteriner hekimlerin eğitimlerinde almış oldukları zorlu tıbbi dersler görmezden gelindi, daha önceki epidemi ve pandemilerde yaptıkları hizmetler de değerlendirilmedi” diye konuştu.

SADECE ONLAR YOK

TBMM’de geçen hafta benimsenen ve 5 partinin de kabul oyu verdiği düzenleme ile, sağlık personeline görevi sebebiyle kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevini yaptırmamak için direnme suçlarını işleyen kişiler TCK'ya göre 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Daha önce bu suçlarda ceza 5 yıla kadardı. Değişiklik ile hüküm giyenlerin cezaları ertelenmeyecek ve indirim de uygulanmayacak.

Temel Sağlık Hizmetleri kanunda yapılan değişiklik ile yasa kapsamına sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişmiş olan ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip, diş tabibi, ebe, hemşire, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve eczacılar ile sağlık alanında yüksek öğrenim görmemiş olan hemşire yardımcısı, sağlık teknisyeni gibi yardımcı sağlık personeli alınmıştı. Ancak veterinerler kapsam dışı bırakılmıştı.