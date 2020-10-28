Sahibi belli olmayan mülklere çöken çete milyonlarca lira vurgun yapmış!

Operasyon İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, bazı tarihi yapıları usulsüz olarak sahiplenen bir şebeke belirledi.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, yurt dışında yaşayan yaşlı oldukları için mülkleriyle ilgilenemeyen ya da sahipleri ölen varisleri bilinmeyen, Rum, Musevi, Ermeni, İtalyan ve Fransızlara' ait binaları usulsüz olarak sahiplendikleri belirlendi. İstanbul, Sakarya ve Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

BEYOĞLU, ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ

Yapılan çalışmalarda 7 şüpheli belirleyen ekipler, şüphelilerin, özellikle Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'teki 20'den fazla tarihi yapıyı usulsüz olarak edindikleri anlaşıldı. Bu yapılar arasında, Beyoğlu Tomtom Mahallesi, Taksim ve Bebek gibi gayrimenkul değerlerinin çok yüksek olduğu adresler de olduğu öğrenildi.

BEBEK'TE DENİZE 80 METRE MESAFE

Polisin tespit ettiği o adresler arasında Bebek'te denize sadece 80 metre mesafede bulunan bir bina ile Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne 20 metre mesafede 5 katlı bir binanın da yer aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin usulsüz olarak elde ettikleri gayrimenkullerden milyonlarca lira vurgun yaptığı belirtildi. Gözaltına altına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi.