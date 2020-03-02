Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan ‘teyakkuz’ mesajı!

Türkiye’den karadan ve denizden Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler, günlerdir çeşitli engeller ile karşılaşıyor. Son olarak, Yunan Sahil Güvenlik unsurları deniz yolu ile geçmeye çalışan göçmenleri engellemiş ve adaya ayak basmaları engellenmişti.

“YALNIZLIĞA TERK ETMİYORUZ”

Sahil Güvenlik Komutanlığı Twitter üzerinden yapılan paylaşımla göçmenlerin yanında olduğunu belirtti. Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin Yunanistan karasularına girdiklerinde Yunan Sahil Güvenlik Botları tarafından hareket etmelerine engel olunduğuna değinilen açıklamada, “Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda bekliyoruz'' denilerek teyakkuzda oldukları mesajı verildi.

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Türk Sahil Komutanlığı tarafından şu paylaşımlar yapıldı:

* Denizin ortasında hareketsiz halde kalan ve olumsuz deniz koşullarında çaresizliğe terk edilen göçmenlere Sahil Güvenlik Teşkilatı olarak el uzatıyoruz, yaşanan tüm gelişmelere rağmen onları yalnızlığa terk etmiyoruz.

“GÖÇMENLERİN BENZİN HORTUMLARI KESİLİYOR”

* Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik Botları tarafından orta hatta sürükleniyor, göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olunuyor.

“GECE GÜNDÜZ HAZIR BEKLİYORUZ”

* Avrupa'ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda bekliyoruz.