Sahil Güvenlik uzman erbaş alımında son günler! İşte başvuru şartları…

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na uzman alımı gerçekleştirilecek. Uzman erbaş ilanı, Basın İlan Kurumu’nun resmi portalı ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı için başvuru detayları…

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ALIMI İLANI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Başvurular, 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Şubat 2020) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu : 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)