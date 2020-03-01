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Sahil Güvenlik yetişti… Hareketli anlar

Çanakkale'den kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri yetişti. Bottan atlayan bir göçmen ise eksi 5 derecelik havada yüzerek karaya çıktı.

09:21 -
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Türkiye'nin Avrupa’ya gitmek isteyenleri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından ülkenin dört bir yanındaki mültecilerin sınıra akını sürüyor. Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenler, sınır kapıları ve kaçak geçiş noktalarını deniyor.

Bottaki onlarca kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. (FOTO:İHA)

Sabah saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu, şişme bota binerek Midilli Adası’na gitmek için denize açıldı.

(FOTO:İHA)

Fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen botu Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı göçmenler Küçükkuyu beldesinde götürüldü. (İHA)

Avrupa Çanakkale Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 10:15 01.03.2020
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