Sahil Güvenlik yetişti… Hareketli anlar

Türkiye'nin Avrupa’ya gitmek isteyenleri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından ülkenin dört bir yanındaki mültecilerin sınıra akını sürüyor. Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenler, sınır kapıları ve kaçak geçiş noktalarını deniyor.

Sabah saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu, şişme bota binerek Midilli Adası’na gitmek için denize açıldı.

Fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen botu Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı göçmenler Küçükkuyu beldesinde götürüldü. (İHA)