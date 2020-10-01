Sahilde gitar çalan tıp öğrencisinin çenesini kırdılar

Olay, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi altıncı sınıf öğrencisi Çağatay Çelik, intörn (ön hekim) olarak görev yaptığı acil servisteki mesaisinin ardından arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı. Sahilde gitar çalan gruba, yanlarına gelen üç kişi saldırdı. Yanındaki iki arkadaşı kaçan Çağatay Çelik, saldırganlar tarafından feci şekilde dövüldü.

SALDIRGANLARDAN BİRİ LİSANSLI BOKSÖR

Olay yerine gelen polis ekipleri, Mert B., Murat B. ve G.K.S.‘yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, lisanslı boksör olduğu iddia edilen Mert B. ve Murat B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. G.K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“SİGARA YOK” DEYİNCE YUMRUK ATTILAR

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Çağatay Çelik, şunları söyledi: Stres atalım, diyerek sahilde gitar çalıyorduk. Eve dönmek için gitarı çantasına koyarken üç kişi bize yaklaştı. İçlerinden biri, “Kardeş bana da bir şarkı çal” dedi. Gitarı çıkardım, çalacağım sırada sigara istedi. ‘Yok’ deyince yüzüme yumruk yedim. Yanımdaki arkadaşlarım kaçtı. Üç kişi sırayla vurdu bana. Bana denk gelmesi de biraz üzücü oldu, ben hep iyi bir insan olmaya çalıştım. (DHA)