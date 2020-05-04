Sahile vurdu, kimse korkudan yanına yaklaşamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak mahallesindeki Küdür yarımadasında 1,5 metre uzunluğunda yaklaşık 6 kilo ağırlığındaki dev balık karaya vurdu.

“BÖLGEDE İLK KEZ GÖRDÜK, KİMSE YANINA YANAŞAMADI”

Üzerinde herhangi bir yara izi bulunmayan ölü balığı bulan evli ve bir çocuk babası sürücü kursu eğitmeni 33 yaşındaki Uğur Yardibi, şunları söyledi;

*Balığı kumsalda görmüşler, yanaşamamışlar bana bilgi verdiler gelip incelediğimizde bu bölgede görülmeyen ilginç bir balık olduğunu anladık, üzerinde herhangi bir yara bere izi de yoktu.

*Yayın balığı ve mürene benziyor ama değil, burada doğup büyüdük ama böyle bir balığa rastlamadık, özellikle bölgedeki depremlerden sonra karaya vurması ilginç geldi.

“DERİN SULARDAN YAŞAYAN BİR BALIK”

Balığın fotoğraflarını inceleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş ise, son zamanlarda kuru yük gemilerinin sintineleri ile Ege ve Akdeniz’e farklı balık türlerinin gelebildiğini belirtti.

Ateş, “Ancak fotoğraflardan incelediğimize göre balık conger conger denilen yılangiller familyasından bir balığa benziyor, karaya vurması ilginç geldi çünkü bu tür balıklar derin su balıklarıdır ve ölüm nedeni incelenmeden bilinemez” dedi.