Sahili işgal eden işletmelerin yıkımına corona virüsü engeli

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara sahillerinde 62 bin 670 metrekarelik alanı yasadışı şekilde işgal ettikleri belirlenen işletmelere yıkıma giden ekipler corona engeline takıldı.

Milli Emlak Daire Başkanlığı, protokol kapsamındaki kullanım alanları 14 bin 599 metrekare olan Lara Beach Park'taki 11 plaj işletmesinin 77 bin 270 metrekareye yayıldıklarını tespit etti.

62 bin 670 metrekarelik alanı yasadışı şekilde işgal ettikleri belirlenen işletmeler hakkında 30 Ekim 2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı gönderen Milli Emlak Daire Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğü protokole aykırı kullanımların 30 Kasım 2019 tarihine kadar sonlandırılması ve tahliyesinin sağlanmasını istedi.

Yazıda 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 no’lu işletmelerin protokole açıkça aykırılık teşkil ettiği halde denize iskele kurdukları da belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ek süre talep edilmesi üzerine de 23 Aralık 2019 tarihli ikinci yazıyla 30 gün ek süre verildi.

PROTOKOLE AYKIRI

Verilen ek sürenin bitmesi üzerine 7 Mayıs 2020'de Büyükşehir Belediyesi'ne yazı gönderen Milli Emlak Dairesi, protokole konu aykırılıkların sonlandırılmasını ve işletmelerin tahliyesini istedi. Aykırılıkların sonlandırılmaması halinde protokol hükümleri doğrultusunda işlem tesis edileceğini bildirilen Milli Emlak, ivedi yanıt istedi.

14 Mayıs'ta yanıt veren Büyükşehir Belediyesi, Bercem Turizm Seyahat Konaklama İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne kiraya verilen, şirketin de alt işletmecilere kiraladığı tesislere yıkım için gidildiğini, ancak corona virüsü salgını nedeniyle işletmelerin kapalı olduğunu bildirdi.

Kapalı olan işletmelerde malzemelerin tesislerin içerisinde depolandığını belirten Büyükşehir Belediyesi, salgın sonlanana kadar süre verilip verilemeyeceği ve protokole aykırı imalatların kiracı tarafından kaldırılması konusunda Milli Emlak'tan görüş istedi.

YASAL KULLANIM ALANININ 5 KATI ÜSTÜNDE

Yasal kullanım alanının 5 katı üstünde işgale sahne olan Lara Beach Park, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Şubat 2016-7 Şubat 2026 tarihleri arası 10 yıl süre için protokolle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kiraya verilmişti.

Büyükşehir'in isteği üzerine 10 Aralık 2018 tarihinde yapılan bir revize protokolle 11 plaj işletmesinin yanına 1.064 metrekare yüzölçümlü yeni bir işletme eklendi. Bir gazeteciye verilmek üzere oluşturulan bu ekleme plajın da protokol sınırlarını 5 kat aştığı tespit edildi.

Kiraya verilen alanın belediye, belediyeye bağlı şirketler ve üçüncü kişiler tarafından amacı dışında kullanılamayacağını hüküm altına alan protokole göre, söz konusu taşınmazların sınırları ile üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemeler genişletilemez.