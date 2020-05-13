Sahiller ve parklar ne zaman açılacak belli mi? Sahil ve parklar için tarih açıklandı mı?

“corona virüsü tedbirleri” kapsamında sahil ve parklar geçici olarak kapatıldı. Havaların da ısınmasıyla birlikte yürüyüş yapmak, sahilde dinlenmek, vakit geçirmek isteyen vatandaşlar sahil ve parkların ne zaman açılacağını merak ediyor.

SAHİL VE PARKLAR NE ZAMAN AÇILACAK BELLİ Mİ?

Normalleşme takvimi içerisinde henüz yer almayan sahiller, parklar ve plajların yeniden ne zaman açılacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı.

AVM, berber ve güzellik salonu gibi yerlerin açılmasıyla birlikte sahil ve parkların da yakın zamanda açılması bekleniyor.