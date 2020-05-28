Sahiller ve parklar ne zaman açılacak? Sahil ve parklar için tarih belli mi?

Normalleşme sürecinde adımların atılmaya başlandığı son günlerde, yürüyüş yapmak, parklarda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar sahil ve parkların açılacağı günü iple çekiyor. Peki sahil ve parkların açılış tarihi belli mi?

SAHİL VE PARKLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Normalleşme takvimi içerisinde henüz yer almayan sahiller, parklar ve plajların yeniden ne zaman açılacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı.

Sahil ve parklar için normalleşme adımlarının 3 Haziran sonrası atılması bekleniyor.

İSTANBUL PARKLARINDA YENİ DÖNEM

Corona virüsü ile mücadelenin normalleşme evresinde, parkları ziyaret edenlerin sosyal mesafe kurallarını anımsaması ve koruması için İBB tarafından parklara sosyal mesafe halkaları çizildi. İstanbullular, Anadolu yakasında; Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik sahil parkları ile Avrupa yakasında; Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece Sahil Parkı, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarına çizilen halkalar ile mesafeli bir şekilde güneşten faydalanabilecek.