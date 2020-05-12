Sahillerin doluluk oranı gün geçtikçe artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı ‘kontrollü sosyal hayat’ın başlamasına rağmen virüsün en yoğun yaşandığı İstanbul’da Kartal ve Maltepe Sahili’ne vatandaşlar adeta akın ederek tedbirleri hiçe sayıyor.

YEŞİL ALANDA OTURDULAR

Sahildeki vatandaşların evde kalmaları konusunda uyaran uzmanlara aldırış edilmediği görüldü. Sahile gelenler, salgın öncesinde olduğu gibi bir arada yürüyüş yaptı, yeşil alanlarda oturdu.

İFTARDAN SONRA SAHİL DOLDU

Dışarıya çıkarken maske takma kuralına bir çoğu uyarken bazı vatandaşların maskesiz olarak sahil şeridinde yürüyüş yaptığı görüldü. Ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinden sonra doluluk oranının arttığı sahil şeridinde salgın hastalık tehlikesinin de unutulduğu gözlendi. İHA