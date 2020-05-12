Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sahillerin doluluk oranı gün geçtikçe artıyor

İstanbul’da sahiller, corona virüsü tehlikesine aldırmayıp kendisini dışarı atan vatandaşlarla doldu. Maltepe ve Kartal Sahili'ne adeta akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak toplu yürüyüş yaptı.

23:20 -
Haberler Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı ‘kontrollü sosyal hayat’ın başlamasına rağmen virüsün en yoğun yaşandığı İstanbul’da Kartal ve Maltepe Sahili’ne vatandaşlar adeta akın ederek tedbirleri hiçe sayıyor.

YEŞİL ALANDA OTURDULAR

Sahildeki vatandaşların evde kalmaları konusunda uyaran uzmanlara aldırış edilmediği görüldü. Sahile gelenler, salgın öncesinde olduğu gibi bir arada yürüyüş yaptı, yeşil alanlarda oturdu.

İFTARDAN SONRA SAHİL DOLDU

Dışarıya çıkarken maske takma kuralına bir çoğu uyarken bazı vatandaşların maskesiz olarak sahil şeridinde yürüyüş yaptığı görüldü. Ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinden sonra doluluk oranının arttığı sahil şeridinde salgın hastalık tehlikesinin de unutulduğu gözlendi. İHA

İLGİLİ HABERYasağa uymadı, sahilde bikinisiyle güneşlenirken yakalandıYasağa uymadı, sahilde bikinisiyle güneşlenirken yakalandı
bodrum Corona istanbul Muğla Polis Ramazan Sağlık Sağlık Bakanı
Son güncelleme: 23:21 12.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more