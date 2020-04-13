Sahra hastaneleri nerede kuruluyor? Sahra hastanesi nedir?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de bin odalı sahra hastaneleri yapılacağını açıklamıştı. Peki Sahra hastanesi nedir? Sahra hastaneleri nerede kuruluyor?

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastaneleri felâket mağdurlarına güvenli sağlık hizmetleri sunmak için önceden belirlenmiş, güvenli bölgelerde hastaların tedavisini sürdürmek amacıyla afetlerden sonra kurulan geçici hastanelerdir.

Dünya Sağlık Örgütü hastanelerin hasar görmediği ve çalışmasında risklerin saptanmadığı durumlarda yeni bir sahra hastanesinin kurulması önermese de birçok afet durumunda hastaneler ya hasar görür ya da kullanılması riskli hale gelir. Böyle durumlarda risk analizi yapılarak belirlenen uygun alanlarda idari, hastaneye kabul, operasyonel, lojistik ve insani yardım hizmetleri birimlerini de içeren sahra hastaneleri kurulmalıdır. Sahra hastanesinin yapısında bulunması gereken birim ve bölümler, kullanılabilecek malzemeler felâketin büyüklüğüne, ulusun ve hastanenin mali kaynaklarına bağlı olarak değişir. Sahra hastaneleri kurulum amacı ve sürelerine baktığımızda; erken tıbbi bakımda 48 saatlik, ileri tıbbi bakımda 15 gün veya hasarlı tesislerin yerine, inşa/onarım süreci boyunca geçici bir tesis olarak iki aydan iki yıla veya daha fazla süre boyunca hizmet vermeye devam edebilir.

SAHRA HASTANESİ NEREYE KURULACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ‘İstanbul'a 2 yeni salgın hastanesi kurulacak' açıklamasının ardından Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda çalışmalar başladı. Kurulacak hastanelerin 45 gün içerisinde bitmesi planlanıyor.