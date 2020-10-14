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Sahte alkolden bir ölüm daha

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Mustafa Tepe hayatını kaybetti. Tepenin ölümüyle birlikte İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 19'a Türkiye genelinde ise 45'e çıktı.

10:08 -
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Sahte alkolden bir ölüm daha

Kırıkkale’de 9 Ekim’de başlayan ve 8 kente yayılan sahte içki ölümleri durmak bilmiyor. En çok ölümün yaşandığı İzmir’den bu sabah da bir ölüm haber geldi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 49 yaşındaki Mustafa Tepe tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tepe’nin ölümüyle birlikte İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 19’a yükseldi.

Kentte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6’sı 10 Ekim’de, 4’ü 11 Ekim’de, 6’sı 12 Ekim’de, 2’si de 13 Ekim’de yaşamını yitirmişti.

Kırıkkale‘de 7, Mersin‘de 6, İstanbul‘da 7, Muğla‘da 2, Aydın‘da 2, Trabzon‘da 1 ve Zonguldak‘ta 1 kişi alkol zehirlenmesinden dolayı can verdi. Geçen hafta sonundan bu yana toplam ölü sayısı 45 oldu. 8 kentte 50’den fazla kişi de alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görüyor.  (İHA)

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Son güncelleme: 10:21 14.10.2020
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