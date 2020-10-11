Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sahte alkolden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

İzmir'de sahte içki tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan Ramazan Keskin taburcu edilirken, Ömer Emin Filiz'in ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

23:21 -
Haberler Gündem
Sahte alkolden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

İzmir’in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki içtikleri iddia edilen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı.

Bergama Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürdürülen Mehmet Celalettin Sezer (68) yaşamını yitirdi. Böylece şehirde sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 11’e yükseldi.

BİR KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Bu arada sahte alkol nedeniyle hastaneye kaldırılan Ramazan Keskin taburcu edilirken, Ömer Emin Filiz’in ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol kullandıkları iddia edilen kişilerin adreslerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, 26 litre sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi.

Ayrıca, soruşturmayı derinleştiren polisin etil alkol ve sahte içki satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. DHA

İlginizi ÇekebilirAdım adım Türkiye'nin etil alkol yasağıAdım adım Türkiye'nin etil alkol yasağı İlginizi Çekebilirİzmir'de sahte içki felaketi: Ölü sayısı 6'ya yükseldiİzmir'de sahte içki felaketi: Ölü sayısı 6'ya yükseldi
Alkol yasağı Ekonomi Emniyet Görme kaybı izmir Kırıkkale Ramazan Türkiye
Son güncelleme: 23:25 11.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more