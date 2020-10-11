Sahte alkolden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

İzmir’in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki içtikleri iddia edilen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı.

Bergama Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürdürülen Mehmet Celalettin Sezer (68) yaşamını yitirdi. Böylece şehirde sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 11’e yükseldi.

BİR KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Bu arada sahte alkol nedeniyle hastaneye kaldırılan Ramazan Keskin taburcu edilirken, Ömer Emin Filiz’in ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol kullandıkları iddia edilen kişilerin adreslerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, 26 litre sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi.

Ayrıca, soruşturmayı derinleştiren polisin etil alkol ve sahte içki satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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