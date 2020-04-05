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Sahte altın dolandırıcıları yakalandı

İstanbul Başakşehir'de irtibata geçtikleri kişilere sahte altın satmaya çalışan 7 Suriyeli yakalandı. Şüphelilerden 800 adet sahte altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 4 kişiye sahte altın satarak dolandırdıkları ortaya çıktı.

Tugay SADAY
23:57 -
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Sahte altın dolandırıcıları yakalandı

Başakşehir'de yaşayan İhsan N. (43), Suriyeli bir kişinin kendisine sahte altın satarak dolandırmaya çalıştığını belirterek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, İhsan N’nin dolandırıcıyla buluşmasını istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polisin isteği üzerine İhsan N. Suriyeli dolandırıcıyla görüşerek Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde buluşma ayarladı. Cadde üzerinde tedbir alan polis 31 Mart günü 18.30 sıralarında İhsan N.'ye 100 adet sahte altın satmaya çalışan Suriyeli Abduminim M’yi (27) suçüstü yakaladı. Suriyeli dolandırıcının adresinde yapılan aramalarda 390 sahte altın daha ele geçirildi.

7 SURİYELİ YAKALANDI

Emniyete götürülerek sorguya alınan Abduminim M.'nin sahte altınları Oday Al M’den (22) aldığını söyledi. Çalışmalarını derinleştiren polis Oday Al M.'nin adresine de baskın düzenledi.

Polisi görünce evin arka kısmından kaçmaya çalışan Oday Al M., ile birlikte adreste bulunan Suriye uyruklu Ahmed Al H.(25), Ahmed Ö.(22), Ahmed M.(25), Mehir EL İ. (25) ve Abdullah El V.(21) gözaltına alınırken,  yapılan aramada 310 sahte altın ele geçirildi.

4 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin sahte altın yöntemiyle 4 kişiyi daha dolandırdıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oday Al M., Ahmed M. ve Mehir El İ. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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