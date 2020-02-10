Sahte belgelerle organ nakli yapanlara operasyon

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren bilgi, Bulgaristan Emniyet birimlerinden geldi. İstanbul Polisine iletilen; ‘Bulgaristan vatandaşlarına, İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir hastanede organ nakli yaptırılıyor” bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

SOFYA’DA KLİNİK

Bulgaristan’dan verilen bilgiler doğrultusunda “Organ ve Doku Ticareti” konusunda yapılan araştırmalarda F.Ö. (55) isimli bir kadın belirlendi. F.Ö.’nün Sofya’da da kliniği bulunan İstanbul merkezli özel bir hastanede çalıştığı anlaşıldı. Organ naki organizasyonunu, şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

F.Ö.’nün Bulgaristan uyruklu böbrek hastalarına, Sofya’daki klinik sayesinde ulaştığı anlaşıldı. Maddi durumu kötü olan ve para karşılığı böbreklerini satacak kişileri de klinik vasıtasıyla tespit ettiği iddia edildi. F.Ö.’nün böbreğini verecek kişiyi ve hastayı bir araya getirerek İstanbul’daki hastaneye yönlendirdiği anlaşıldı.

SAHTE BELGELERLE AKRABA GÖSTERİYOR

Para karşılığı organ naklinin yasak olduğu Türkiye’de, birinci derece akrabaların nakli için yasal engel bulunmuyor. Akrabalık olmaması halinde ise valiliklerce toplanan Etik Komisyonu Kurulun onay vermesi gerekiyor. İddiaya göre; F.Ö., birbirini tanımayan yabancıları birinci derece akraba olarak göstererek kurul kararına ihtiyaç duymadan nakil işlemini gerçekleştiriyor.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polisin edindiği bilgilerle takibe alınan F.Ö.’nün 1 Şubat’ta Bulgar uyruklu böbrek hastası K.L. (37) ile yine Bulgaristan vatandaşı böbrek vericisi K.L.D. (41) isimli kadını kardeş olarak gösterdiği bilgisine ulaşıldı. Çalışmada K.L.D’ni gerçek adının Z.Y.I.(37) olduğu öğrenildi. Sahte belgelerle kardeş olarak gösterdiği 2 kişiyi İstanbul’daki özel hastaneye götüren F.Ö., düzenlenen operasyonla işyerinde yakalandı.

HASTALARI KAÇIRDI

Polis ekipleri, organ naki yapılacak iki kişiyi ise hastanede bulamadı. Araştırmada, F.Ö.’nün operasyon öncesinde polisin kendisiyle ilgili soru sorduğunu öğrendiği, böbrek nakli için hastanede yatan K.L. ile yanında bekleyen T.G.P.(29), A.G.P.(31), 38 yaşındaki A.S.M. ve Z.Y.I.’ya kaçmaları için bilgi verdiği tespit edildi. Z.Y.I.’nın Bulgaristan’a kaçtığı anlaşılırken diğer 4 kişi Kapıkule Sınır Kapısı’nda gözaltına alındı.

BEŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu F.Ö.’nün daha önce de 2 farklı olayda bazı kişileri akraba göstererek böbrek nakli yaptırdığı belirlendi. F.Ö.’ye yardım ettiği anlaşılan 60 yaşındaki kocası M.Ö.’de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5’i tutulanırken, böbrek hastası L.D.(37) hakkında adli kontrol hükmü uygulandığı öğrenildi.