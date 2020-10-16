Sahte dolar operasyonu: 10 bin doları 16 bin TL’ye sattılar

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü arayan, döviz alım satımı yapan H.B., Fatih’te Suriyeli Khaled H.’nın (26) getirdiği 10 bin doların sahte olduğu bilgisini verdi.

SAHTE 10 BİN DOLARI 16 BİN LİRAYA ALMIŞ

Mali Polis alınan bilgi üzerine belirtilen adrese giderek şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, polise sahte paraları 16 bin lira karşılığında Fatih Seyit Ömer Mahallesi'ndeki bir kişiden aldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi.

151 BİN DOLAR

Baskın düzenlenen adreste sahte para basıldığı anlaşılınca, ev sahibi Suriye uyruklu Jaber El K. (51) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 151 bin 600 dolar değerinde sahte ABD Doları, 33 bin euroluk sahte banknot ile 1 para sayma makinesi, para basımında kullanılan 1 makine ve para basmak için kullanılan çok miktarda kağıt ele geçirildi.

BİRİNE TUTUKLAMA DİĞERİNE ADLİ KONTROL

Haklarında para sahtecilikten işlem yapılan şüphelilerden Khaled H. adli kontrol şartıya serbest kalırken, Jaber El K. isimli şüpheli tutuklandı.