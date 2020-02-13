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Sahte gelin operasyonu! Yurt dışından getirip 25 bin lira alıyorlar! Sonra da…

Kütahya'da "evlilik çetesi" operasyonu... Faslı kadınları Türkiye'ye getirip dolandırıcılık yaptığı tespit edilen iki şüpheli ile Fas uyruklu dört kadın gözaltına alındı. Şüphelilerden Ş.S.'nin meşhur bir televizyon programında aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığını itiraf edince canlı yayında gözaltına alınan Mehmet Şimşek'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
11:53 -
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Sahte gelin operasyonu! Yurt dışından getirip 25 bin lira alıyorlar! Sonra da…

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fas’tan getirdikleri kadınları kullanarak, “evlilik vaadiyle dolandırıcılık” yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

DHA’nın haberine göre; polisler şüpheliler, Ş.Ş. ile A.K. ile Fas uyruklu kadınlar R.L., S.K., M.S., H.E.S.’yi evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

FOTO: DHA

Ş.S.’nin çıktığı bir televizyon programında Faslı kadınları aldığı komisyon karşılığında Türkiye’ye getirerek evlendirdiğini itiraf ettikten sonra canlı yayında gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Şimşek’in erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı.

FOTO: DHA

YANLARINDA ÇOCUKLARI DA VAR!

Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Faslı kadınların yanlarında çocuklarının da olduğu görüldü.

Şüphelilerin geçen ay İstanbul’da tutuklanan Mehmet Şimşek ile bağlantılı oldukları ve evlilik vaadiyle getirdikleri kadınlar için 25 bin lira komisyon aldıkları öne sürülüyor.

İddiaya göre; Faslı kadınlar ise evlilik vaadiyle görüştükleri damat adaylarından para ve ziynet eşyalarını alarak kaçıyor.

FOTO: DHA

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Son güncelleme: 12:04 13.02.2020
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