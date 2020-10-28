Sahte içki can alamaya devam ediyor! İzmir’de 2 kişi daha vefat etti

İddiaya göre, sahte alkol tükettikten sonra fenalaşarak 10 Ekim'de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve bir süre sonra özel bir hastaneye sevk edilen E.K. (56) hayatını kaybetti.

Çeşme Devlet Hastanesinde 16 Ekim’de tedaviye alınmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen yabancı uyruklu A.H. (32) de hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İzmir’de 9 Ekim’den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu.

SAYI 83'E YÜKSELDİ

9 Ekim’den bugüne Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı ise 83'e yükseldi.

– İzmir: 37

– İstanbul: 10

– Aydın: 8

– Kırıkkale: 7

– Mersin: 8

– Kırklareli: 4

– Muğla: 4

– Zonguldak: 2

– Tekirdağ: 2

– Trabzon: 1