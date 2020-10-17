Sahte içki can almaya devam ediyor…

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın ile M.B. ve T.A., önceki akşam saatlerinde alkol aldı.

İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklareli´deki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

DURUMLARI AĞIR

Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan, dün akşam saatlerinde, Tayfun Yatkın ise bugün hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dün hayatını kaybeden Derya Altan’ın ardından Soner Tolukan ve Tayfun Yatkın’ın da ölümleriyle, Kırklareli’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

SAYI 57’YE YÜKSELDİ

İzmir’de dün, sahte içkiden zehirlendiği ifade edilen ve hastaneye başvuran bir kişi daha yaşamını yitirmiş ve kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaşmıştı. 9 Ekim’den bu yana 10 kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye yükseldi. DHA