Sahte içki kabusu sürüyor! 27’si İzmir’de toplam 69 kişi öldü!

9 Ekim’den Kırıkkale ve İzmir’de başlayan sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. İzmir’in Gaziemir ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 49 yaşındaki emekli astsubay Harun Reşit Çakır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BEŞ GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Beş gündür yoğun bakımda olan Çakır’ın ölümüyle, İzmir’de sahte içki yüzünden can verenlerin sayısı 27’ye yükseldi. Dün de Aydın’da iki, Kırklareli, Zonguldak ve İzmir’de birer kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik kaynaklarına göre 9 Ekim’den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 69’a yükseldi.

– İzmir: 27

– İstanbul: 10

– Aydın: 7

– Kırıkkale: 7

– Mersin: 6

– Kırklareli: 4

– Muğla: 3

– Zonguldak: 2

– Tekirdağ: 2

– Trabzon: 1

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