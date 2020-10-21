Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sahte içki kabusu sürüyor! 27’si İzmir’de toplam 69 kişi öldü!

İzmir'de sahte içki yüzünden zehirlenen 49 yaşındaki Harun Reşit Çakır tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. 9 Ekim'den bugüne Türkiye'nin çeşitli kentlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 69'a yükseldi. 69 kişiden 27'si İzmir'deki hastanelerde tedavi görüyordu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:28, 21/10/2020
Haberler Gündem
Sahte içki kabusu sürüyor! 27’si İzmir’de toplam 69 kişi öldü!

9 Ekim’den Kırıkkale ve İzmir’de başlayan sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. İzmir’in Gaziemir ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 49 yaşındaki emekli astsubay Harun Reşit Çakır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BEŞ GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Beş gündür yoğun bakımda olan Çakır’ın ölümüyle, İzmir’de sahte içki yüzünden can verenlerin sayısı 27’ye yükseldi. Dün de Aydın’da iki, Kırklareli, Zonguldak ve İzmir’de birer kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik kaynaklarına göre 9 Ekim’den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 69’a yükseldi.

– İzmir: 27
– İstanbul: 10
– Aydın: 7
– Kırıkkale: 7
– Mersin: 6
– Kırklareli: 4
– Muğla: 3
– Zonguldak: 2
– Tekirdağ: 2
– Trabzon: 1

İlginizi ÇekebilirDOSYA: Türkiye'de neden bu kadar sahte içki üretiliyor?DOSYA: Türkiye'de neden bu kadar sahte içki üretiliyor? İlginizi ÇekebilirARAŞTIRMA: Türkiye'de 'sahte içkinin' haritası... Son iki yılın sayısına beş günde ulaşıldıARAŞTIRMA: Türkiye'de 'sahte içkinin' haritası... Son iki yılın sayısına beş günde ulaşıldı İlginizi ÇekebilirRakı ciddi iştirRakı ciddi iştir
aydın BES Ekonomi emekli hastane istanbul izmir Kırıkkale Kırklareli Mersin Muğla Tekirdağ TRABZON Türkiye WhatsApp Zonguldak
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more