Sahte içki kâbusu sürüyor! Ölü sayısı 75’e yükseldi

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Murat A. ve Ömer Ali Ö., kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Murat A. ve Ömer Ali Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat A. ve Ömer Ali Ö.’nün cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murat A. ve Ömer Ali Ö.’nün kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

TOPLAM SAYI 75’E ULAŞTI

9 Ekim’den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 75’e yükseldi. Ölüm sayısında İzmir 30 kişiyle en üst sırada yer alıyor.

– İzmir: 30

– İstanbul: 10

– Aydın: 9

– Kırıkkale: 7

– Mersin: 7

– Kırklareli: 4

– Muğla: 3

– Zonguldak: 2

– Tekirdağ: 2

– Trabzon: 1

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