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Sahte içki operasyonunda bidon bidon alkol ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, Orhangazi ilçesi Gemiç ve Yeniköy mahallesinde sahte içki üretimi yapılan iki adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada alkol yapımında ham madde olarak kullanılan yaklaşık bin 250 litre fermente alkol ele geçirilirken iki kişi de gözaltına alındı.

Halil ATAŞ / Bursa
Güncellenme: 22:04, 15/10/2020
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Sahte içki operasyonunda bidon bidon alkol ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda bin 250 litre fermente alkol ele geçirildi.

BİDON BİDON ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma, Orhangazi’de sahte içki yaparak piyasaya sürüleceği yönünde bilgiler üzerine harekete geçerek Gemiç Mahallesinde ikamet eden M.G ve Yeniköy Mahallesinde ikamet eden A.Ö. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Her iki adreste yapılan incelemede, 38 adet çeşitli marka ve türlerde yabancı menşeili ve bandrollü alkollü içki, 3 adet 100 litrelik bidon, 7 adet 220 litrelik bidon, 2 adet 19 litrelik damacana, 1 adet 10 litrelik pet şişe, alkol yapımında ham madde olarak kullanılan yaklaşık bin 250 litre fermente alkol, yaklaşık 150 litre şarap, 1 adet 120 cl damıtılmış alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişi Orhangazi jandarma karakoluna götürüldü.

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